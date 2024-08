Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fraport: bénéfice net de 160,8 ME au 1er semestre (+89,2%) information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 13,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2 038,8 millions d'euros au premier semestre 2024.



Fraport a enregistré une croissance du nombre de passagers de 7,2 % pour atteindre un total de 74,1 millions de voyageurs sur ses passerelles aériennes au cours du premier semestre 2024 (se terminant le 30 juin).



Le résultat d'exploitation ou EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a atteint 567,1 millions d'euros, en hausse de 17,8 % d'une année sur l'autre.



Le résultat du Groupe, ou bénéfice net, a enregistré un taux de croissance encore plus élevé, bondissant de près de 90% à 160,8 millions d'euros (contre 85,0 millions d'euros au premier semestre 2023).



En raison des retards d'approvisionnement en avions (retards de livraison des nouveaux avions Boeing) Fraport s'attend désormais à ce que le nombre de passagers à Francfort atteigne la moitié inférieure de la fourchette précédemment prévue, soit entre 61 et 65 millions de passagers.



L'EBITDA du Groupe devrait se situer entre 1 260 et 1 360 millions d'euros environ. Le résultat du Groupe (résultat net) devrait toujours se situer entre 435 et 530 millions d'euros. Les deux indicateurs de performance (EBITDA et résultat du Groupe) devraient ainsi se situer autour du milieu de la fourchette précédemment prévue.





