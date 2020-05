Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport : affiche sa première perte depuis son introduction Cercle Finance • 06/05/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - Les actions sont en chute de plus de 4% à la Bourse de Francfort après l'annonce des résultats sur le 1er trimestre. Fraport a annoncé que ses résultats du premier trimestre ont été 'fortement impactés' par la pandémie de Covid-19, ajoutant que ses perspectives restent 'incertaines'. Pour la première fois depuis l'introduction en bourse du groupe en 2001, l'exploitant de l'aéroport de Francfort a enregistré une perte nette de 35,7 millions d'euros au cours du dernier trimestre, contre un bénéfice net de 28 millions d'euros au premier trimestre 2019. Son chiffre d'affaires a baissé de 17,8% à 661,1 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, le trafic passagers ayant chuté de 62% rien qu'en mars. Cette tendance s'est poursuivie en avril, a déclaré Fraport, le trafic ayant chuté de 97% sur une base hebdomadaire au cours du mois dernier. 'Il n'y a pratiquement pas eu de passagers à l'aéroport de Francfort au cours des six dernières semaines', a déclaré le DG du groupe Stefan Schulte. En raison du 'niveau élevé d'incertitude', Fraport s'attend à ce que ses principaux indicateurs de performance diminuent 'de manière significative' cette année et prévoit une perte sur l'exercice.

