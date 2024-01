Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fraport: accord de collaboration stratégique avec Lilium information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Lilium, un fabricant allemand d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Fraport dans le domaine des infrastructures aéroportuaires.



Les deux groupes comptent analyser la faisabilité de la construction de 'vertiports' destinés aux avions électriques, tout particulièrement au sein des aéroports existants ou à proximité de ceux-ci.



Lilium explique que son partenariat avec Fraport - qui exploite 30 aéroports internationaux sur quatre continents - va lui permettre d'étoffer ses projets, puisqu'il travaille aussi avec les aéroports de Stuttgart, Munich, Nuremberg, Cologne-Bonn et Düsseldorf.



Le projet de 'jet' à sept places de Lilium prévoit une cabine spacieuse, un faible niveau de bruit et des performances élevées avec zéro émission en exploitation, avec l'objectif d'accélérer la décarbonisation du transport aérien.





