Fraport : -3,4% de trafic passagers à Francfort en novembre

(CercleFinance.com) - Fraport annonce que le trafic sur sa principale place aéroportuaire de Francfort a reculé de 3,4% au mois de novembre, avec près de 5,1 millions de passagers accueillis. Une croissance de 2,1% du trafic intercontinental n'a pu compensé une chute de 6,5% du trafic européen. Le groupe explique que le programme de vols réduits pour l'hiver et la grève de deux jours du personnel en vol chez Lufthansa ont impacté négativement le trafic, qui n'aurait diminué que de 1,1% en excluant l'impact de la grève.

