Franklin Templeton renomme sa plateforme européenne d'ETF

(AOF) - Franklin Templeton annonce le changement de nom de sa gamme d’ETF ICAV domiciliée à Dublin destinée aux investisseurs européens. De ce fait, les dénominations LibertyShares, Liberty et LibertyQ ont été supprimées de 10 ETF et de la plateforme globale, depuis le 1er décembre 2022. La gamme a donc changé de nom pour devenir Franklin Templeton ICAV. Si les noms des fonds ont changé, l'objectif et la stratégie d'investissement des compartiments concernés restent inchangés.

La plateforme d'ETF de Franklin Templeton permet aux investisseurs de poursuivre leurs objectifs par le biais d'une gamme d'ETF actifs, smart beta et passifs. Soutenue par la solidité et les ressources de l'un des plus grands gérants d'actifs au monde, la plateforme mondiale d'ETF compte plus de 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale au 31 octobre 2022.