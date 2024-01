Franklin Templeton : "privilégier les marchés présentant un potentiel de croissance"

(AOF) - Jason Xavier, Head of EMEA ETF Capital Markets chez Franklin Templeton, livre son analyse sur les tendances à venir dans le segment des ETF en 2024. Selon lui, "les ETF des marchés émergents ciblant un pays en particulier devraient voir leur actif sous gestion augmenter". Il perçoit deux évolutions potentielles distinctes dans l'hypothèse d'un assouplissement à l'unisson des politiques des banques centrales en 2024.

La première est "un fléchissement potentiel du dollar américain qui pourrait renforcer et rediriger les flux de capitaux vers les économies des marchés émergents (ME), qui ont peiné à attirer les investissements étrangers ces dernières années. En conséquence, certaines économies émergentes exposées à une croissance interne comme à une croissance de leurs exportations devraient être bien placées pour surperformer", explique t-il.

"Deuxièmement, il faut se méfier de l'argument contraire selon lequel, dans un environnement marqué par le goût du risque, il existe des options potentiellement meilleures que l'investissement dans les ME, comme l'obligataire de qualité, les sept fantastiques ou encore le traditionnel indice S&P 500 à forte composante de croissance", relate Jason Xavier.

Pour en rester au premier point, il convient de privilégier les marchés présentant de la valeur et un potentiel de croissance, les " diamants bruts ", poursuit-il.

Franklin Templeton est "optimiste vis-à-vis des économies émergentes possédant un secteur technologique important, comme Taïwan et la Corée du Sud. En raison de leur présence importante dans les semi-conducteurs, ces pays sont bien placés pour tirer bénéfice de l'essor de l'intelligence artificielle".

L'Inde est aussi un marché particulièrement intéressant, dû en partie aux évolutions séculaires. Sa composition démographique favorable en fait un acteur clé, non seulement en tant que star potentielle parmi les principaux indices des ME (aux côtés du Brésil et de la Corée du Sud), mais aussi au niveau mondial.