Franklin Templeton : nominations au sein de l'équipe de distribution en France

(AOF) - Franklin Templeton a annoncé deux nouvelles nominations au sein de l'équipe de distribution retail et institutionnelle en France à compter du 3 octobre 2022. Edouard Guilloux a été nommé responsable de la distribution institutionnelle et Thomas Roubach responsable de la distribution retail. Tous deux seront basés au bureau parisien de la société et dépendent de Bérengère Blaszczyk, Head of Distribution France Benelux Nordics.

Edouard Guilloux sera responsable de l'ensemble des relations institutionnelles et pilotera l'équipe des ventes institutionnelles. Il travaille chez Franklin Templeton depuis 2015 où il a contribué au développement de l'activité institutionnelle française.

Thomas Roubach sera responsable de la commercialisation des fonds d'investissement sur le segment des banques, des sélectionneurs de fonds, des sociétés de gestion et des partenaires CGPI. Auparavant, il faisait partie de l'équipe du Luxembourg, où il avait rejoint Franklin Templeton il y a plus de 10 ans.

Bérengère Blaszczyk, Head of Distribution France-Benelux-Nordics, a commenté : " Le marché français est clé pour Franklin Templeton et ces deux talents vont nous permettre de distribuer au mieux la vaste offre du groupe auprès des différents investisseurs en France. "