Franklin Templeton lance un nouvel ETF pour les investisseurs européens

Ce fonds sera également enregistré en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.

Le Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF a été admis à la cotation à la Deutsche Börse Xetra (XETRA) le 10 mars et à la Borsa Italiana et au London Stock Exchange (LSE) le 14 mars.

Ce nouvel ETF comprendra des actions de grande et moyenne capitalisation de 24 marchés émergents en transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il est conçu pour accompagner les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques climatiques physiques tout en saisissant les opportunités découlant des objectifs de décarbonation de l'Accord de Paris sur le climat.

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de son nouveau Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF au sein de sa gamme d'ETF. Cet ETF durable qui relève de l'Article 8 du règlement européen SFDR est le quatrième ETF Paris Aligned Climate de la gamme. Il complète les fonds China, Europe et US. Ce nouvel ETF reproduira l'indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, un indice de référence européen sur le climat.

