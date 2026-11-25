(Zonebourse.com) - Franklin Templeton, acteur mondial de la gestion d'actifs et pionnier des technologies liées aux actifs numériques, annonce le lancement du Franklin OnChain Euro Liquidity Fund, une SICAV OPCVM de droit luxembourgeois, au sein de sa gamme de fonds Franklin Templeton OnChain Funds (FTOCF).

Ce nouveau fonds sera accessible aux investisseurs particuliers en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal, ainsi qu'aux investisseurs institutionnels en Italie et en Suisse.

Le Franklin OnChain Euro Liquidity Fund est un fonds monétaire à court terme, libellé en euros, à valeur liquidative à faible volatilité (LVNAV), destiné aux investisseurs recherchant la préservation du capital, la liquidité et des rendements en ligne avec les taux du marché monétaire en euros.

Le nouveau fonds a pour objectif de préserver la valeur du capital tout en cherchant à offrir aux investisseurs un rendement conforme aux taux du marché monétaire en euros et à maintenir une valeur liquidative à faible volatilité de 1 euro par part. Pour atteindre cet objectif, il investira dans un portefeuille diversifié d'instruments du marché monétaire éligibles et de haute qualité, libellés en euros ou intégralement couverts contre le risque de change en euros. Ces instruments comprennent notamment des titres de créance à court terme, des billets de trésorerie et des certificats de dépôt, ainsi que des dépôts éligibles et des opérations de prise en pension.

Le nouveau fonds vient compléter le Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund domicilié au Luxembourg et lancé en février 2025.

Associer la gestion traditionnelle de la liquidité à la technologie blockchain

Grâce à la plateforme technologique propriétaire Benji de Franklin Templeton, le fonds s'appuie sur une infrastructure de tenue de registre intégrant la technologie blockchain pour enregistrer la détention des parts et les transactions, permettant ainsi aux investisseurs éligibles de transférer directement des parts du fonds entre des portefeuilles numériques approuvés.

Contrairement aux structures de fonds traditionnelles, dans lesquelles les revenus sont souvent distribués périodiquement, le fonds distribuera et réinvestira les revenus quotidiennement, 365 jours par an. Parmi ses principales fonctionnalités figurent les transferts de parts de pair à pair (P2P), disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 entre des portefeuilles approuvés, ainsi que la fonctionnalité Intraday Yield, qui attribue les revenus accumulés à la seconde en fonction de la durée de détention des parts par les investisseurs au cours d'un cycle de calcul de la valeur liquidative, y compris lorsque les parts sont transférées.

Ces fonctionnalités s'adressent aux investisseurs recherchant une exposition à court terme au marché monétaire en euros, associée à des possibilités de détention et de transfert reposant sur la blockchain. Le fonds peut répondre à des besoins de gestion de trésorerie d'entreprise, de financement institutionnel et de transferts intragroupe. Sous réserve des exigences réglementaires et opérationnelles, les applications potentielles comprennent également les processus de gestion des garanties et de règlement.

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