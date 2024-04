Franklin Templeton lance un ETF sur les valeurs ESG catholiques

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de son nouveau Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF. L'objectif d'investissement de ce nouvel ETF actions monde est d’offrir une exposition aux actions de grandes et moyennes capitalisations de sociétés considérées comme environnementalement et socialement responsables dans les pays développés. L'ETF suit la performance du MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index. L'indice se concentre sur les entreprises ayant une empreinte carbone faible et les mieux notées sur le plan ESG.

L'indice se concentre sur les entreprises ayant une empreinte carbone faible et les mieux notées sur le plan environnemental, social et de gouvernance (ESG) ; les titres de l'indice doivent avoir être notés au minimum "BB" par le système de notation ESG de MSCI. L'indice exclut les entreprises impliquées dans des activités "controversées", telles que "les armes à feu civiles, les armes nucléaires et les armes controversées et conventionnelles".

Les investissements dans les entreprises impliquées dans "les jeux d'argent, le tabac et le charbon thermique" sont également "considérablement restreints" et basés sur les revenus générés par ces activités. L'indice comporte également trois exclusions supplémentaires concernant "l'avortement et les contraceptifs, l'expérimentation animale et la recherche sur les cellules souches", "afin de s'aligner sur les valeurs catholiques".