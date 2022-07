(AOF) - Franklin Templeton lance deux nouveaux ETF au sein de sa gamme Franklin LibertyShares. Il s'agit de Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF. Cet ETF s'aligne sur l'accord de Paris sur le climat et investit dans des titres chinois offrant des possibilités de décarbonisation intéressantes. Il s’agit de la troisième stratégie climatique conforme à l’article 9 du SFDR de l’UE et alignée sur l’accord de Paris.

Le Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF reproduit l'indice de référence climatique européen PAB (Paris-Aligned Benchmarks) et l'indice MSCI China Climate Paris-Aligned et inclut des titres chinois de grande et moyenne capitalisation.

Conçu pour aider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques climatiques, l'indice surpondère les entreprises chinoises en transition vers une économie à plus faible intensité de carbone tout en assurant un alignement complet sur les objectifs de décarbonation de l'accord de Paris.

Le second, Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF, est conforme à l'Article 8 du SFDR de l'UE. Il sélectionne des titres qui répondent aux principes de la finance catholique romaine et aux critères de décarbonation. Il s'agit du premier ETF en son genre sur le marché européen.

Ce nouvel ETF Smart Beta se fonde sur l'indice ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond et investit dans les obligations souveraines libellées en euro et en dollar émises par des pays des marchés émergents.

Il exclut les obligations émises par des pays faiblement notés sur les critères suivants, identifiés par le fournisseur de l'indice comme répondant aux principes de la finance catholique romaine : intégrité morale des gouvernements, justice sociale, abolition de la peine de mort et protection de la planète, sur la base des données d'évaluation disponibles en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ce nouvel ETF ajuste en outre ses pondérations de titres de manière à réduire son empreinte carbone globale par rapport à l'indice.