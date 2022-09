Franklin Templeton : Jean-Marc Pont nommé head of Sustainable and Institutional Product

(AOF) - Franklin Templeton a nommé Jean-Marc Pont au poste de head of Sustainable and Institutional Product, EMEA. Dans sa nouvelle fonction, Jean-Marc Pont dirigera les efforts de la société de gestion en matière de durabilité, notamment la labellisation et la stratégie des fonds ESG. Il contribuera également à ses actions sur le marché institutionnel afin de proposer des solutions stratégiques et ciblées aux clients.

Jean-Marc Pont, qui a plus de deux décennies d'expérience, rejoint Franklin Templeton, après avoir travaillé chez Generali Investments, où il était responsable de la stratégie et de la conception des produits pour les stratégies ISR, actions thématiques et multi-actifs.

Il a également occupé les postes de responsable de la stratégie produit - indices et multi-actifs chez Legal & General et de responsable de l'ingénierie produit chez HSBC Global Asset Management.