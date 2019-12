Franklin Templeton Fixed Income ressuscite le risque d'un hard Brexit

En l'absence de signes de progrès rapide, Franklin Templeton Fixed Income prévoit que les marchés vont commencer à s'inquiéter de l'éventualité d'un Brexit sans accord aux conséquences défavorables. Les marchés devraient commencer à refléter une plus grande inquiétude si aucun signe de progrès ne se profile au début de l'été.

Si le gouvernement britannique souhaite prolonger la période de négociation, il devra en faire la demande avant l'été. Il ne reste donc que quatre à cinq mois pour évaluer si un accord commercial viable est possible.

(AOF) - Les marchés devraient considérer la victoire des conservateurs à l'élection générale du Royaume-Uni comme le meilleur résultat possible, commente David Zahn, head of European Fixed Income de Franklin Templeton Fixed Income. Toutefois prévient-il, le soulagement du marché suite à cette victoire des conservateurs pourrait être de courte durée car les investisseurs vont rapidement s'intéresser à la suite, en particulier aux conséquences du Brexit.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.