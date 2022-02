Franklin Templeton : cinq nouveaux actifs pour sa plateforme dédiée à l'infrastructure sociale

(AOF) - Franklin Templeton a acquis cinq nouveaux actifs pour sa plateforme diversifiée dédiée à l'infrastructure sociale (la plateforme). Cette plateforme, gérée par Franklin Real Assets Advisors (FRAA) a acquis 22 actifs pour une valeur totale supérieure à 560 millions d'euros depuis son lancement en juillet 2018. Outre les actifs acquis par le passé dans le secteur de l'infrastructure sociale, la plateforme a acheté cinq nouveaux biens dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement et des services civiques en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Danemark.

Les nouveaux actifs ajoutés au portefeuille concernent un établissement de soins à Madrid, des établissements scolaires spécialisés à Londres et Manchester, des agences pour l'emploi à Barcelone et Dortmund et une unité de logements étudiants à Copenhague.

Ces acquisitions supplémentaires ont été garanties par des locations à long terme et contribuent à un portefeuille largement diversifié à travers six pays européens et cinq segments de l'infrastructure sociale. L'équipe d'investissement de FRAA, qui dispose d'un solide potentiel d'acquisitions de plus de 1 milliard d'euros d'investissements à travers l'Europe, entend conduire de nouvelles transactions dans les mois à venir.