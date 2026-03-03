 Aller au contenu principal
Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, quitte ses fonctions après 17 ans
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la direction d'Intel, paragraphes 2 et 3) par Max A. Cherney

Intel INTC.O a annoncé mardi que le président du conseil d'administration, Frank Yeary, prévoit de se retirer après la réunion annuelle de la société en mai et qu'il serait remplacé par Craig Barratt. Le départ de Frank Yeary constitue un bouleversement majeur au sein du conseil d'administration du fabricant américain de puces en difficulté, environ un an après l'arrivée du directeur général Lip-Bu Tan à la tête de l'entreprise. L'année dernière, trois membres du conseil d'administration ont annoncé leur départ quelques semaines après la nomination de Lip-Bu Tan à la tête de l'entreprise. Depuis son entrée en fonction, Lip-Bu Tan a mis en œuvre un plan de redressement de l'entreprise. Frank Yeary, qui siège au conseil d'administration depuis 2009, a présidé à quatre changements de directeur général au cours de son mandat et a dû faire face au déclin de sa production et à la montée en puissance de son rival taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Barratt a rejoint le conseil d'administration d'Intel en 2025 et a travaillé chez Qualcomm QCOM.O et chez Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O .

