Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI : " La Fed doit continuer à agir fort "

(AOF) - Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI anticipe une hausse des taux de 75pb lors de la prochaine réunion du FOMC, prévue ce mardi et demain. "Face à une inflation qui poursuit sa diffusion dans l’économie, la Fed doit continuer à agir fort", estime-t-il. Et de poursuivre : "Cette réunion devrait toutefois ouvrir une nouvelle étape, avec une calibration des hausses de taux davantage dépendante des données macro-économiques. Les marchés continuent à être trop complaisants face au potentiel de hausses des taux. Il faut s’attendre à une forte volatilité".

Pour l'analyste, la communication de la Fed va être disséquée par les marchés. L'exercice est de plus en plus difficile pour la Fed. Un discours perçu comme dovish entrainerait un rallye prématuré sur les marchés, tandis qu'un discours trop hawkish rallumerait la mèche d'une correction. Or, la stabilité financière fait aussi partie des préoccupations des banques centrales, comme on a pu le voir au Royaume-Uni récemment. Jerome Powell devrait adopter une attitude extrêmement pragmatique, se laissant toutes les options ouvertes.

Et de conclure : "La dynamique baissière récente sur les Treasuries nous semble donc prématurée et fragile, et le potentiel de correction est encore présent. Le pilotage à vue de la Fed devrait se traduire par une volatilité encore élevée sur les marchés des taux".