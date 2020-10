Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Francfort lance la construction d'une station d'hydrogène alimentant les trains Alstom Reuters • 26/10/2020 à 17:32









FRANCFORT, 26 octobre (Reuters) - Le groupe allemand de transports régionaux RMV a lancé lundi la construction d'une station-service près de Francfort qui alimentera en hydrogène d'origine chimique la plus grande flotte au monde de trains de voyageurs à zéro émission. Le groupe français Alstom ALSO.PA va livrer 27 trains à pile à hydrogène au parc industriel d'Infraserv Hoechst situé dans la région du Rhin-Main à la mi-2022. Ces trains, qui remplacent des motrices diesel, doivent entrer en service d'ici cet hiver. Avec ce système de piles à combustible, qui transforme l'hydrogène en électricité au contact de l'oxygène, les trains seront silencieux et non polluants, puisqu'ils ne rejettent que de l'eau. Le Land de Hesse et le gouvernement fédéral allemand ont contribué au financement de ce projet de 500 millions d'euros, dont le coût est supérieur de 40% à celui de trains diesel. Les trains Coradia iLint seront alimentés par de l'hydrogène obtenu sous la forme d'un sous-produit du chlore fabriqué dans le parc industriel et acheminé vers les réservoirs. La plus grande quantité d'hydrogène proviendra d'un électrolyseur de 5 mégawatts (MW) qui doit encore être construit et qui utilisera de l'électricité renouvelable. "Nous avons démontré que nous aurons suffisamment d'hydrogène pour alimenter le parc de manière économiquement viable. Avec un réservoir plein par jour, les trains peuvent parcourir 1.000 kilomètres, à l'identique des trains diesel", a déclaré le directeur général de RMV, Knut Ringat, lors d'une cérémonie. Berlin s'attend à ce que le coût de l'hydrogène "vert" devienne compétitif par rapport aux combustibles fossiles, jouant ainsi un rôle-clé dans la décarbonisation de l'industrie, du chauffage et des transports. Les transports - notamment la liaison avec l'aéroport de Francfort, la plus importante plateforme de fret aérien d'Europe, ainsi que les voies ferrées et les routes - représentent la moitié de la consommation d'énergie du land de Hesse. (Vera Eckert, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

