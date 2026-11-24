Le directeur général du numéro un mondial de l'optique aurait signalé son intention de poursuivre à la tête du groupe, selon le Corriere della Sera. Ni les modalités ni le calendrier de ce renouvellement envisagé n'ont été précisés, et l'information n'a pas été confirmée.

Francesco Milleri, directeur général d'EssilorLuxottica, se dit disponible pour un troisième mandat à la tête du groupe d'optique, selon le Corriere della Sera. Il dirige actuellement le numéro un mondial des lunettes.

Le dirigeant italien de 67 ans signalerait ainsi son intention de poursuivre à la tête du groupe, qu'il a contribué à façonner après le rapprochement entre le français Essilor et l'italien Luxottica, à l'origine d'EssilorLuxottica.

Le Corriere della Sera ne précise pas les modalités ni le calendrier de ce renouvellement envisagé par Francesco Milleri, ni la durée du mandat supplémentaire que le dirigeant italien souhaiterait accomplir.