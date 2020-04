Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Vingt voitures de l'Elysée équipées de barrières anti-postillons Reuters • 08/04/2020 à 15:57









par Julie Rimbert TOULOUSE, 8 avril (Reuters) - Une vingtaine de voitures de l'Elysée ont été équipées ce mercredi de barrières en plastique anti-postillons offertes par la société Usipanel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris auprès de cette entreprise basée près de Toulouse (Haute-Garonne). Cette société familiale, dirigée par deux frères, travaille habituellement la transformation des panneaux en bois et en plastique pour l'outillage aéronautique, l'évènementiel ou la communication mais elle a réorienté depuis le début de l'épidémie son activité dans la fabrication de vitres en plastique anti-postillons à destination des pharmacies, des commerçants ou encore des taxis. "Pour les taxis, la barrière se fixe sur les tiges de l'appui-tête du véhicule, chaque modèle est adapté à un modèle de voiture", explique à Reuters François Chantriaux, l'un des deux co-gérants de l'entreprise Usipanel, située à Balma. "C'est nous qui avons sollicité l'Elysée pour offrir ces protections et nous avons eu une réponse positive dans la journée pour équiper les voitures des conseillers de la présidence de la République", précise le patron, ajoutant "sa fierté de voir notre produit et notre nom sur les véhicules de la Présidence." "On n'aurait jamais imaginé cela il y a deux mois", ajoute-t-il, précisant être également en contact avec la plateforme de VTC Marcel qui aurait manifesté son intérêt pour protéger ses 3.000 chauffeurs indépendants. (Edité par Marine Pennetier)

