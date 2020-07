Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Villeroy préconise une politique fiscale stable Reuters • 09/07/2020 à 10:45









PARIS, 9 juillet (Reuters) - Le gouvernement doit rebâtir la confiance dans l'économie d'après-crise en réduisant les dépenses plutôt que par de nouvelles baisses d'impôts, tout en contrôlant le niveau de la dette publique, a déclaré jeudi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Dans sa lettre annuelle au président de la République, Emmanuel Macron, le gouverneur de la banque centrale observe que les ménages français ont accumulé 100 milliards d'euros d'épargne supplémentaire - 4% du PIB - pendant les deux mois de confinement au printemps, faute de pouvoir consommer dans les magasins ou les restaurants. Mais pour que cet argent se diffuse dans l'économie et contribue au redressement, François Villeroy juge que les ménages ont besoin de visibilité sur les impôts. "Il pourrait s'agir d'une garantie de stabilité fiscale sur plusieurs années: la France n'a par ailleurs pas les moyens de financer de nouvelles baisses d'impôts, après celles initiées ces dernières années." Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a indiqué que le plan de relance qui sera présenté à la fin de l'été comprendrait la baisse de toute une série de taxes payées par les entreprises en supplément de l'impôt sur les bénéfices. Alors que la crise du coronavirus devrait faire grimper cette année la dette publique en France à 120% du produit intérieur brut, contre 100% initialement, le gouverneur de la Banque de France, par ailleurs membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que le maintien des dépenses publiques à un niveau stable était indispensable pour ramener la dette à ses niveaux d'avant-crise. "C'est sur notre niveau de dette que se jouera in fine le statut de la France en Europe", poursuit-il dans sa lettre. "La sagesse collective recommande donc de ne pas dépasser les 120%. A defaut, à mesure que notre dette progresserait plus vite que celle de l'Allemagne, la confiance des investisseurs diminuerait, et la France 'glisserait' davantage vers le Sud de l'Europe." (Leigh Thomas version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.