France-Vigipîrate porté au niveau "urgence attentat" dans tout le pays

PARIS, 29 octobre (Reuters) - Le plan Vigipirate en France est porté au niveau "urgence attentat" sur l'ensemble du territoire national, a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex, quelques heures après l'attaque qui a fait trois morts à Nice. "La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate", a dit le chef du gouvernement à la tribune de l'Assemblée nationale. "J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate au niveau 'urgence attentat' sur l'ensemble du territoire national", a-t-il dit. "Le président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour demain matin." Trois personnes, deux femmes et un homme, ont été tuées dans une attaque présumée terroriste à l'arme blanche vers 09h00 (08h00 GMT) en plein coeur de Nice. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

