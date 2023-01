Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: vif rebond de production industrielle en novembre information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - En novembre 2022 en France, la production rebondit sur un mois dans l'industrie manufacturière (+2,4% après ‑2,1%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+2% après ‑2,5%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



La production rebondit dans la plupart des grandes branches, en particulier dans la cokéfaction-raffinage (+90,6%) avec le retour à la normale après le mouvement de grève qui avait touché les raffineries en octobre.



La production des mois de septembre à novembre se montre supérieure de 2,8% à celle des trois mêmes mois de 2021 dans l'industrie manufacturière, mais quasi stable sur l'ensemble de l'industrie (‑0,1%), du fait de la baisse de production dans l'énergie.





