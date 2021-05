France : versement de l'aide aux stocks, le 25 mai

Pour les entreprises qui réalisent plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois, la problématique des stocks sera traitée dans le cadre du dispositif " coûts fixes ".

(AOF) - L'aide aux stocks destinée à soutenir les commerçants de l'habillement, de la chaussure, du sport, de la maroquinerie et des articles de voyage sera versée dès le 25 mai, a indiqué le ministère de l'Economie. Cette aide représentera 80% du montant de l'aide perçue par ces entreprises au titre du fonds de solidarité du mois de novembre 2020. Cela bénéficiera à 36 000 entreprises de moins de 50 salariés pour un montant moyen de 5 600 euros par commerce.

