France : vers une production viticole historiquement faible cette année

(AOF) - La production viticole française pourrait atteindre 33,3 millions d'hectolitres en 2021, selon les dernières prévisions du ministère de l'Agriculture. Ce chiffre représenterait un niveau inférieur de 29% par rapport à 2020 et de 25% par rapport à la moyenne des récoltes des cinq dernières années. « Le gel printanier a amputé une bonne partie de la production, qui sera historiquement faible, inférieure à celles de 1991 et 2017 », a expliqué le ministère.

