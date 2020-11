Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Vers un report de mars à juin 2021 des élections régionales Reuters • 13/11/2020 à 11:34









PARIS, 13 novembre (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, va engager les démarches visant à reporter de mars à fin juin 2021 les élections départementales et régionales en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé Matignon vendredi. Le chef du gouvernement se base sur les recommandations d'un rapport que lui a remis l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, après consultation des forces politiques et des grandes associations d'élus. Le report de trois mois sera assorti d'une clause sur l'évaluation de la situation sanitaire par le conseil scientifique, qui rendra ses conclusions au Parlement. Le projet de loi ad hoc devrait être présenté en conseil des ministres en décembre avant d'être discuté et voté par les deux assemblées. Ces élections visent à renouveler les conseils départementaux, régionaux, ainsi que les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Les élections municipales du printemps dernier, marquées par des taux d'abstention record, avaient été perturbées par l'épidémie, qui a conduit à un report du deuxième tour de scrutin. (Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.