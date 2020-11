France : Vers un repli de l'activité brutal au T4 mais moindre que durant le premier confinement

Même si un durcissement des contraintes était à attendre, l'annonce du second confinement a été plus brutale que prévu en raison d'une détérioration extrêmement rapide de la situation sanitaire.

Par Christophe Barraud et Vanguélis Panayotis.

Dans notre précédente note1 publiée fin octobre, nous anticipions déjà pour le quatrième trimestre une contraction de l'activité dans le secteur des services, à l'image de l'hôtellerie, et plus globalement de l'économie française. Le durcissement des mesures de restriction dans les grandes métropoles a eu un impact immédiat dans un contexte où les entreprises ont montré dès le mois de septembre qu'elles ne pourraient pas prendre le relais des ménages dans la phase actuelle de reprise économique. Même si un durcissement des contraintes était à attendre, l'annonce du second confinement a été plus brutale que prévu en raison d'une détérioration extrêmement rapide de la situation sanitaire. Les premières données d'ores et déjà disponibles pour le mois de novembre confirment que l'activité va reculer significativement mais dans des proportions moindres que durant le premier confinement, dans le secteur de l'hôtellerie comme dans l'ensemble de l'économie. La réelle difficulté consiste désormais à se projeter au-delà du mois de novembre. Selon les experts sanitaires, il apparaît qu'un confinement de quatre semaines ne sera pas suffisant2. Même si le mois de décembre ne constitue pas un mois décisif pour l'activité hôtelière à l'échelon national3, il est particulièrement important pour les ventes au détail. Chaque semaine supplémentaire de confinement aura un impact exponentiel sur le PIB du 4ème trimestre. Ainsi, selon nos estimations, ce dernier devrait se contracter de l'ordre de 7% en rythme trimestriel si un relâchement des contraintes sanitaires intervient mi-décembre. Autrement, ce chiffre devra être revu en baisse.

I-IMPACT DU CONFINEMENT SUR L'HÔTELLERIE EN FRANCE & EN EUROPE

Avant le confinement qui y a e?te? de?clenche? dans la nuit du 29 au 30 octobre 2020, dans le secteur ho?telier la France faisait preuve d'une meilleure re?silience par rapport aux autres pays europe?ens comme l'illustre le graphique ci-dessous.

Ce phe?nome?ne s'expliquait :

1. par la chute plus limite?e de son RevPAR (Revenu par chambre disponible) en Province, et

2. par la meilleure re?silience des gammes ho?telie?res budget & e?conomique (dont le poids dans le parc ho?telier est plus important en France que dans les autres pays) :

Mais, depuis la mise en place du confinement, la France est rentre?e dans le rang et la chute de son RevPAR s'est accentue?e. Alors que la baisse oscillait entre -45% et -60 % par jour a? la fin du mois d'octobre, au 1er novembre elle a atteint 82% par rapport a? son niveau de 2019, et semble de?sormais se stabiliser autour de -75% a? -80% par jour.

L'impact de ce second confinement est donc marque?, me?me si l'activite? des ho?tels semble tout de me?me emprunter un chemin moins laborieux qu'en avril, mois pendant lequel le revenu par chambre avait en moyenne recule? de 96,5% par jour.

Cet impact du second confinement a e?te? particulie?rement perceptible en Province, ou? l'ho?tellerie a vu son revenu par chambre chuter de -35% a? date du 29 octobre a? -65% a? partir du 2 novembre. A Paris, ou? l'activite? ho?telie?re perdait de?ja? plus de -80% par jour en octobre, le passage en-dec?a? du seuil de -90% par jour en novembre a logiquement enclenche? une nouvelle vague de fermetures d'ho?tels.

II-IMPACT IMMÉDIAT DU CONFINEMENT SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

La re?silience de l'activite? ho?telie?re par rapport au premier confinement illustre une tendance plus ge?ne?rale qui a e?galement e?te? observe?e sur les donne?es de mobilite? mises a? disposition par Apple. Ces dernie?res ont mis en exergue un retour au niveau de de?but mai (de?but du de?confinement).

Dans ce contexte, selon la premie?re estimation de la Banque de France4, « la perte de PIB pour une semaine-type d'activite? (par rapport au niveau normal d'avant la pande?mie) serait de -12 % en novembre, contre -4 % en octobre mais -31% en avril ».

Cette contraction de l'ensemble de l'e?conomie moins marque?e que celle observe?e en mai (-17%), s'explique par plusieurs facteurs :

les mesures de protection sanitaire mises en place depuis plusieurs mois ont permis d'assurer la poursuite du fonctionnement des sites industriels et des chantiers dans le ba?timent

la ge?ne?ralisation du te?le?travail a facilite? la re?silience des services aux entreprises

le maintien d'activite? dans les services publics

la re?silience de la croissance mondiale avec une demande toujours robuste en provenance d'Asie,

le niveau mode?re? des de?faillances d'entreprises

Me?me s'il faut rester tre?s prudent, l'estimation de la Banque de France de -12% (par rapport au niveau normal d'avant la pande?mie) pour le mois de novembre semble cohe?rente avec d'autres indicateurs que nous suivons notamment le trafic autoroutier, ae?roportuaire ou encore la consommation d'e?lectricite?.

III-FOCUS SUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Pour l'ho?tellerie franc?aise, les mois de novembre et de?cembre sont ge?ne?ralement des mois de faible activite?, qui ne repre?sentent respectivement que 7,6% et 6,9% du chiffre d'affaires annuel. Cependant, il existe des nuances locales importantes comme nous pouvons le voir ci-dessous.

C'est notamment le cas de la montagne, ou? le mois novembre est marginal (0,8% du CA annuel) mais ou? le mois de de?cembre est particulie?rement important (15% du CA annuel) : cela correspond au de?but de la saison hivernale et a? l'ouverture des stations de skis puis aux vacances d'hiver, notamment durant la deuxie?me quinzaine de de?cembre. Plus spe?cifiquement, la semaine de Noe?l au Nouvel An (du 25 au 31 de?cembre), repre?sente a? elle seule pre?s de la moitie? du CA mensuel soit 7,4% du CA annuel de l'ho?tellerie de montagne.

La dernie?re semaine de de?cembre est aussi d'habitude un peu plus active que le reste du mois dans les ho?tels parisiens gra?ce a? la demande de cliente?les internationales, mais du fait des restrictions de mobilite?s celles-ci seront cette anne?e moins susceptibles de venir y se?journer. Cela dit, le mois de de?cembre dans son ensemble reste globalement peu important pour l'ho?tellerie de la capitale (7,6% du CA annuel).

En revanche, de?cembre est d'ordinaire un mois qui compte a? Lyon (8,2% du CA annuel) et surtout a? Strasbourg (14%), mais moins pendant les vacances de Noe?l qu'au cours de la premie?re quinzaine de de?cembre. Cela s'explique par l'activite? événementielle qui d'ordinaire y est riche a? cette pe?riode, avec notamment a? Lyon la Fe?te des Lumie?res et Pollutec (un salon professionnel biennal), et a? Strasbourg les marche?s de Noe?l qui se cumulent aux sessions du Parlement Europe?en. Ces deux me?tropoles seront donc plus particulie?rement touche?es par le 2e?me confinement aujourd'hui a? l'œuvre, tandis que l'impact sur l'ho?tellerie sera plus mode?re? dans les villes littorales comme Marseille et globalement la Province dans son ensemble, car pour les ho?tels la haute saison y est pluto?t centre?e sur les beaux jours et les pe?riodes d'activite? d'affaires.

En revanche, pour l'e?conomie et particulie?rement pour les ventes au de?tail, de?cembre est un mois d'importance critique. Selon une e?tude publie?e par l'Insee l'anne?e dernie?re5, « avec les fe?tes de fin d'anne?e, de?cembre est le mois le plus important ». Concre?tement, en 2018, il repre?sentait « 10 % des ventes en volume du secteur, une part stable au cours des dernie?res anne?es ». Ne?anmoins, certains segments sont beaucoup plus expose?s, a? l'image des magasins de jeux et jouets (28% en 2018).

Dans ces conditions, les mesures actuelles de restriction auront un impact plus important sur l'e?conomie a? partir du mois de?cembre et si elles sont maintenues au-dela? de mi-de?cembre, tout phe?nome?ne de rattrapage sera minore?, ce qui conduira a? de nouvelles re?visions a? la baisse des perspectives pour le 4e?me trimestre.

1 https://www.christophe-barraud.com/france-vers-une-rechute-de-la-croissance-au-quatrieme-trimestre

2 https://twitter.com/franceinter/status/1321710028898902016

3 Ce constat n'est pas force?ment vrai dans certaines re?gions fortement de?pendantes de la saison de ski.

4 REVPAR : prix de vente moyen d'une chambre X taux d'occupation moyen

5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4253935#consulter

