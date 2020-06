Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Vers un déficit public 2020 record avec le coronavirus Reuters • 04/06/2020 à 08:11









(Actualisé avec citations et détails supplémentaires) PARIS, 4 juin (Reuters) - Le gouvernement français a revu en hausse, à 11,4% du produit intérieur brut (PIB) sa prévision de déficit public pour 2020 dans le troisième projet de loi de finances rectificative en préparation pour faire face aux conséquences économiques et pour les finances publiques de la crise sanitaire en cours. "Avec -11% de croissance, nous avons désormais -11,4% de déficit (...) jamais la France n'avait (eu) ce chiffre", a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur France 2. La dernière prévision gouvernementale de déficit public s'établissait à 9% du PIB et le déficit public prévu dans la loi de finances initiale pour 2020 promulguée fin décembre s'élevait à 2,2% du PIB. La crise sanitaire liée au coronavirus a pénalisé l'économie française, qui devrait se contracter de 11% cette année et pèse lourdement sur les finances publiques, affectées à la fois par une baisse des recettes et une hausse des dépenses. "Deux cent vingt milliards d'euros de déficit de l'Etat (...) 50 milliards d'euros de trou de la sécu, ce sont des chiffres qui peuvent donner le vertige", a souligné Gérald Darmanin. (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.