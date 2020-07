Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Véran détaille les mesures structurelles de son plan Santé Reuters • 21/07/2020 à 14:18









PARIS, 21 juillet (Reuters) - Ouvertures de lits, décentralisation des décisions, investissements dans les hôpitaux : le ministre de la Santé a détaillé mardi une série de mesures d'un montant total de plus de 28 milliards d'euros destinées à transformer le système de soins français fortement éprouvé par la crise du coronavirus. Olivier Véran concluait le "Ségur de la santé" - vaste concertation visant à améliorer le fonctionnement des hôpitaux - une semaine après la signature d'un accord avec les organisations syndicales sur la revalorisation salariale du personnel hospitalier et l'embauche de personnels. L'enveloppe globale mise sur la table lors de cet accord a atteint 8,2 milliards d'euros par an. A ce montant s'ajoutent un plan d'investissement de 6 milliards d'euros pour les hôpitaux, une reprise de la dette des établissements par l'Etat de 13 milliards d'euros pour leur redonner une capacité d'autofinancement ainsi que diverses enveloppes visant à améliorer l'accès aux soins. Olivier Véran a notamment annoncé l'ouverture de 4.000 lits mobiles, qui seront déployés "à la demande" en fonction des besoins saisonniers ou des pics exceptionnels d'activité. Le nombre de places en école de soins infirmiers augmentera de 10%, ce qui correspond à une augmentation de 2.000 places. Le nombre d'entrées en école pour les aides-soignantes sera aussi multiplié par deux d'ici 2025. Le ministre de la Santé a dit vouloir mettre en place un plafond réglementaire pour rendre impossible la rémunération des médecins intérimaires au-delà des normes réglementaires. Se faisant l'écho du virage de décentralisation pris par le Premier ministre Jean Castex, Olivier Véran a promis de "déconcentrer les décisions d'investissement dans la santé" en mettant les territoires "aux commandes". Sur les 6 milliards d'euros d'investissements, 2,5 milliards seront ainsi consacrés à des projets structurants pour la relation "ville-hôpital" permettant aux professionnels de travailler davantage ensemble. Les Agences régionales de santé (ARS) seront aussi renforcées au niveau départemental. (Caroline Pailliez, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.