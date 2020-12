Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Une prime de Noël le 15 décembre pour 2,5 millions de ménages Reuters • 07/12/2020 à 09:52









PARIS, 7 décembre (Reuters) - Une prime exceptionnelle de fin d'année sera versée le 15 décembre à 2,5 millions de ménages aux revenus modestes, a annoncé lundi le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Cette prime de Noël est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite (AER), précise son ministère dans un communiqué. Son montant est forfaitaire pour les bénéficiaires de l'ASS et l'AER à hauteur de 152,45 euros. Pour les bénéficiaires du RSA, elle varie en fonction de la composition du foyer, allant par exemple de 152,45 euros pour une personne seule à 381,12 euros pour un couple avec trois enfants. Pour chaque personne supplémentaire dans le foyer, un montant de 60,98 euros sera ajouté. La prime de Noël s'ajoute aux aides de solidarité déjà versées en novembre aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS et de l'AER dont le montant était de 150 euros majorés de 100 euros par enfant à charge. (Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

