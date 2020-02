Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Une personne rapatriée de Wuhan présentait des symptômes du coronavirus Reuters • 31/01/2020 à 14:47









MARSEILLE, 31 janvier (Reuters) - L'une des 180 personnes rapatriées vendredi en France de Wuhan, foyer de l'épidémie de coronavirus dans le centre de la Chine, présentait des symptômes correspondant à la maladie, a annoncé la ministre de la Santé. Il a été transféré à l'hôpital marseillais de la Timone, a précisé Agnès Buzyn, interrogée par la presse à l'aéroport de Marignane. La ministre espère qu'un deuxième avion de rapatriement arrivera en France dimanche. (Marc Leras, édité par Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.