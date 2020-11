Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Une "nouvelle jauge" pour les lieux de culte définie d'ici jeudi - Eglise catholique Reuters • 25/11/2020 à 10:48









PARIS, 25 novembre (Reuters) - La jauge fixée pour la réouverture des lieux de culte va être redéfinie d'ici jeudi matin, a annoncé mercredi Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Dans le cadre de l'allègement en trois étapes des restrictions destinées à freiner l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé mardi soir que les offices religieux, interdits depuis la Toussaint, seraient de nouveau autorisés à compter de samedi dans les lieux de culte, avec une jauge strictement limitée à 30 personnes. Mais cette jauge unique, qui ne prend pas en compte la taille des lieux de culte, n'a pas satisfait la Conférence des évêques de France, qui avait indiqué dans la soirée être "à la fois déçue et surprise" par cette annonce et réclamé que cette mesure soit révisée. Le président de la Conférence des évêques de France a eu un échange téléphonique avec Emmanuel Macron dans la soirée de mardi. "Il ressort qu'une jauge réaliste, tout en restant stricte, sera définie d'ici jeudi matin pour une mise en application en deux étapes: samedi 28 novembre puis après la réévaluation du 15 décembre", indique la Conférence des évêques de France dans un communiqué diffusé mercredi. Au cours des discussions de ces dernières semaines avec des représentants de l'exécutif, l'Eglise catholique avait proposé un protocole contraignant fixant un espace de 4m² autour de chaque fidèle et une occupation partielle de l'église au tiers de sa capacité pour respecter les mesures de distanciation physique. (Henri-Pierre André)

