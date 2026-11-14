Manifestation contre le coût élevé de la vie à Paris

PARIS, 14 novembre (Reuters) - La nouvelle journée de mobilisation samedi ‌en France pour protester notamment contre la vie chère a été marquée par une participation ​en baisse et des incidents violents mais contenus dans de nombreuses villes, selon les autorités.

Pour cet "acte V" de la contestation, lancée à l'appel de la coordination des "Gilets jaunes" et des ​organisations de jeunesse, le ministère de l'Intérieur a fait état de 106.000 personnes mobilisées dans l'ensemble du territoire national, dont ​24.000 à Paris, contre 146.000 personnes (dont 46.000 dans ⁠la capitale) la semaine passée.

Lors des mobilisations des 17, 24 et 31 octobre, le ‌ministère avait comptabilisé respectivement 565.000 manifestants pour 430 actions, 410.000 manifestants pour 289 actions et 320.000 manifestants pour 227 actions.

BFMTV, citant l'intersyndicale jeune, a rapporté ​que 200.000 personnes avaient manifesté ‌ce samedi en France, dont près de 100.000 à Paris.

Dans la ⁠capitale, où le cortège est parti à 14h00 de la place de la Bastille vers la place de la Nation, un parcours autorisé par la préfecture de police, des tensions ⁠ont été signalées en ‌fin de cortège. Une dispersion était toujours en cours place de la ⁠Nation, selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur.

A Marseille, où aucun cortège n'était ‌déclaré, des manifestations et rassemblements étant interdits du vendredi 13 novembre à 22h ⁠au lundi 16 novembre à 5h, la préfecture a annoncé samedi ⁠un décompte de 3.500 ‌manifestants.

La place Beauvau a toutefois souligné que la situation ce samedi en France a été ​globalement maîtrisée en dépit d'incidents dans plusieurs villes, ‌dont Marseille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Toulouse ou encore Lille, où des projectiles et des mortiers ont été lancés ​en direction des forces de l'ordre. Dix policiers ont été légèrement blessés, tandis que des journalistes à Lyon ont été "agressés", a fait savoir Beauvau, notant qu'au moins un ⁠auteur présumé de ces agressions a d'ores et déjà interpellé.

A 18h, le ministère avait recensé 219 interpellations sur l'ensemble du territoire national.

En plus des revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère, les syndicats plaident pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec ​la contribution de Marc Leras)