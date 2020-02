Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Une manifestation "Gilets jaunes" prévue près de l'Elysée interdite Reuters • 07/02/2020 à 13:28









PARIS, 7 février (Reuters) - La préfecture de police de Paris a annoncé vendredi avoir interdit une manifestation des "Gilets jaunes" prévue samedi près de l'Elysée invoquant des "risques de trouble à l'ordre public" et le refus des organisateurs de choisir un parcours alternatif. "Des représentants du mouvement dit des 'Gilets jaunes' ont déclaré un projet de manifestation de voie publique pour samedi avec comme lieu de rassemblement et de départ la place du Palais Royal et lieu d'arrivée et de dispersion rue du Faubourg Saint-Honoré au niveau du palais de l'Elysée", écrit la préfecture dans un communiqué. "Compte tenu des risques de troubles à l'ordre public que fait peser cette manifestation et des difficultés que rencontreraient les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre sur ces sites en cas d'exactions, des parcours alternatifs" ont été demandés aux organisateurs qui n'y ont pas donné suite, ajoute-t-elle. Le préfet de police de Paris Didier Lallemand a donc décidé d'interdire "la manifestation déclarée". (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

