France : une croissance toujours soutenue du financement des entreprises

(AOF) - La progression du financement des sociétés non financières en France se poursuit : + 4,6% en août sur un an, après une hausse de 4,3% en juillet, a indiqué la Banque de France. Dans le détail, les crédits bancaires continuent de croître à un rythme soutenu : + 7,2% après + 7% en juillet. Les financements de marché sont stables en août. Le coût des financements des sociétés non financières reprend sa progression et s'établit à 2,52 % au mois d'août. Le coût des financements de marché contribue largement à ce rebond, et revient à un niveau proche de celui de juin : 3,6% contre 3,68%.