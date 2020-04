Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Une cinquantaine d'arrestations liées aux violences des dernières nuits Reuters • 24/04/2020 à 09:20









PARIS, 24 avril (Reuters) - Les violences urbaines survenues ces derniers jours dans une quinzaine de quartiers ont donné lieu à une cinquantaine d'interpellations, a annoncé vendredi Laurent Nuñez, secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Intérieur. "En ce moment il y a (...) un certain nombre de phénomènes de violences urbaines (...) et non pas d'émeutes urbaines", a déclaré Laurent Nuñez sur Europe 1, en évoquant "une dizaine, une quinzaine de quartiers" concernés chaque nuit. "Au cours de ces cinq dernières nuits nous avons quand même eu (...) une cinquantaine d'interpellations", a-t-il précisé en ajoutant que ces "phénomènes de violences urbaines qui demeurent de basse intensité (...) néanmoins sont très graves" et faisaient l'objet d'"une réponse de fermeté" de la part des autorités. Laurent Nuñez a par ailleurs assuré qu'"il n'y a(vait) jamais eu de consigne d'allègement des contrôles" de respect du confinement, "y compris dans les quartiers sur lesquels tous les jours des contrôles de confinement ont lieu", en récusant tout lien entre ces contrôles de confinement et les violences urbaines des dernières nuits. Depuis l'entrée en vigueur du confinement en France le 17 mars, près de 16 millions de contrôles et un peu plus de 900.000 verbalisations ont été effectués sur l'ensemble du territoire français, a-t-il dit. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

