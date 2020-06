Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un sondage BVA crédite Hidalgo d'une large avance à Paris Reuters • 22/06/2020 à 08:33









PARIS, 22 juin (Reuters) - Soutenue par les Verts et par plusieurs partis issus de la gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo est en tête des intentions de vote à Paris à moins d'une semaine du second tour des élections municipales, selon un sondage BVA publié lundi. Cette étude accorde à la maire sortante 45% des intentions de vote des électeurs parisiens en vue du second tour, dimanche, largement devant Rachida Dati (Les Républicains, LR), créditée de 34%, et Agnès Buzyn, la candidate de la République en marche (LaRem) soutenue par le MoDem et l'UDI, qui pourrait compter sur 18% des suffrages. Le sondage réalisé auprès d'un échantillon interrogé par internet entre le 12 et le 18 juin souligne que l'ancienne ministre de la Santé, qui a remplacé au pied levé le candidat LaRem Benjamin Griveaux, ne parvient pas à convaincre les sympathisants du parti présidentiel. Moins d'un sympathisant interrogé sur deux s'apprêterait à voter pour Agnès Buzyn, tandis qu'un tiers compterait choisir les listes d'union de la gauche et un quart les listes LR. "In fine, l'équilibre des forces à Paris ne devrait guère évoluer par rapport à 2014, voire évoluer en faveur de la majorité sortante", note BVA. (Nicolas Delame)

