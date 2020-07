Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un projet de loi sur les "séparatismes" présenté à la rentrée Reuters • 26/07/2020 à 12:53









PARIS, 26 juillet (Reuters) - Le gouvernement français présentera à la rentrée, en septembre ou octobre, un projet de loi contre les "séparatismes" qui visera tout "projet organisé en marge de la République et contre la République, en vue de lui porter atteinte", a déclaré dimanche la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa. "J'ai entendu diverses interprétations disant: alors si on est un groupe d'amis de la même origine qui aimons être ensemble, est-ce qu'on en fait partie? Non. La seule question qui vaille est: est-ce qu'il y a un projet pour s'organiser contre la République", a dit la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au micro de franceinfo. "Par exemple, vous avez des groupes en France qui considèrent que exciser des petites filles au titre de coutumes, (...) c'est normal et se fichent que les lois de la République interdisent l'excision. Nous voulons empêcher ces groupes d'agir et nous devons lutter contre cela", a-t-elle expliqué. "Je ne veux pas qu'on soit une addition de simili-communautés qui ne se parlent pas au mieux et qui se détestent au pire. (...) Pour cela, nous devons mettre en oeuvre des politiques d'intégration pour les primo-arrivants et être également dans la répression." Depuis 2017, a ajouté Marlène Schiappa, le gouvernement a fait fermer près de 300 "lieux problématiques, du débit de boissons jusqu'à l'école hors contrat qui prêchait le séparatisme". "Nous allons continuer et amplifier cela", a promis la ministre déléguée, tout en préconisant de renforcer le partenariat entre maires et préfets. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.