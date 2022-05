Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: un PMI composite toujours élevé en mai information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite de l'activité globale en France s'établit à 57,1 en mai, niveau signalant ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé français, selon S&P Global qui calcule cet indice à partir d'enquêtes auprès des entreprises.



Bien que s'étant légèrement replié par rapport au plus haut de 51 mois enregistré en avril (57,6), l'indice affiche un niveau nettement supérieur à sa moyenne historique, soit depuis le lancement de l'enquête en mai 1998.



Si l'assouplissement des restrictions sanitaires a favorisé une nouvelle hausse de l'activité dans le secteur des services, la faiblesse de la demande liée à l'augmentation des prix a pesé sur les niveaux de production manufacturière en mai.





