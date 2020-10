Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un mois de confinement pas suffisant, dit Delfraissy Reuters • 29/10/2020 à 08:09









PARIS, 29 octobre (Reuters) - La France aura besoin de plus d'un mois de confinement pour atteindre l'objectif de baisse des contaminations par le coronavirus qu'elle s'est fixé, a déclaré jeudi Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Emmanuel Macron, en annonçant le retour au confinement mercredi soir au moins jusqu'au 1er décembre, a expliqué que l'objectif était de ramener le nombre quotidien de nouveaux cas à 5.000 contre plus de 30.000 ces derniers jours. "Les données que nous avons dans nos modélisations montrent que le 1er décembre, nous ne serons pas à 5.000 contaminations par jour. Ça, je peux vous le dire d'emblée aujourd'hui. Donc il va falloir plus de temps", a déclaré Jean-François Delfraissy sur France Inter. "Le scénario, il est plutôt d'avoir un confinement de ce type pendant une période d'un mois, de regarder les différents marqueurs et puis ensuite de sortir de ce confinement via, par exemple, un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le Jour de l'an, et sortir du couvre-feu uniquement début janvier", a-t-il expliqué. (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

