France-Un million d'élèves de retour la semaine prochaine-Blanquer

PARIS, 7 mai (Reuters) - Une bonne partie des écoles, fermées depuis le 16 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, seront ouvertes la semaine prochaine en France et un peu plus d'un million d'élèves reviendront dans leurs classes, a déclaré jeudi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. "Lundi 11 mai, ce sont tous les professeurs des écoles qui rentreront", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Matignon à quatre jours de la levée progressive du confinement. Concernant la rentrée des élèves, les niveaux de grande section de maternelle, le CP et le CM2 seront privilégiés et les élèves en situation de handicap, "les enfants de personnel soignant" et les "enfants identifiés comme décrocheurs" seront prioritaires. "Les parents doivent être informés personnellement cette semaine des modalités de reprise", a-t-il ajouté. "Tout ceci doit être progressif" et les groupes ne dépasseront pas 15 élèves en école primaire et 10 à l'école maternelle. "Entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée pour la semaine prochaine", a-t-il précisé. "Nous avons 80 à 85% des 50.500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine, une bonne partie des écoles seront donc ouvertes la semaine prochaine (...) et nous aurons donc un peu plus d'un million d'élèves qui reviendront dans leurs classes et il y aura pour les accueillir environ 130.000 professeurs." (Jean-Stéphane Brosse et Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

