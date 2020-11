Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un différend privé à l'origine de l'agression d'un prêtre à Lyon Reuters • 07/11/2020 à 15:36









PARIS, 7 novembre (Reuters) - Un homme de 40 ans a reconnu être l'auteur de l'agression d'un prêtre orthodoxe samedi dernier à Lyon en raison d'un différend d'ordre privé, a annoncé le procureur de Lyon samedi. "Il s'avère être le mari d'une femme qui entretenait une liaison avec la victime", a déclaré le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet, dans un communiqué. "L'ouverture d'une information judiciaire est envisagée dès la fin de la garde à vue", a-t-il ajouté. Selon les informations du Parisien, le suspect est un ressortissant géorgien. Il a été interpellé vendredi à son domicile de Lyon. Le prêtre, de nationalité grecque, était en train de fermer les portes de son église vers 16h00 (15h00 GMT) samedi dernier lorsqu'il a été visé par deux coups de feu. Hospitalisé dans un état grave, il est sorti du coma en début de semaine. Le parquet national antiterroriste ne s'était pas saisi de cette affaire, survenue deux jours après l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, qui a fait trois morts, et deux semaines après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, deux attaques inspirées par l'islamisme radical, selon les termes du gouvernement. (Jean-Stéphane Brosse)

