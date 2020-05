Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un 9e groupe à l'Assemblée fait perdre à LaRem sa majorité Reuters • 19/05/2020 à 08:28









PARIS, 19 mai (Reuters) - La création à l'Assemblée nationale d'un nouveau groupe baptisé "Ecologie Démocratie Solidarité" fera perdre la majorité absolue au groupe La République en marche, a-t-on appris mardi de sources parlementaires. Selon la liste des 19 premiers membres fournie par le nouveau groupe, comparée avec celle des actuels membres du groupe LaRem et apparentés, la migration concerne sept députés dont Aurélien Taché, Guillaume Chiche et Cédric Villani, candidat dissident à la mairie de Paris ce printemps. Après officialisation de cette nouvelle formation, le groupe LaRem et apparentés devrait compter 288 députés, sous la barre des 289 qui marque la majorité au Palais-Bourbon. Matthieu Orphelin, un proche de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, et Paula Forteza, proche de Cédric Villani, codirigeront le nouveau groupe, où figure également l'ancienne ministre socialiste Delphine Batho, présidente de Génération Ecologie. (Elizabeth Pineau avec Myriam Rivet)

