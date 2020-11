Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : très légère hausse du PMI manufacturier Cercle Finance • 02/11/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Se redressant très légèrement de 51,2 en septembre à 51,3, l'indice PMI IHS Markit signale une nouvelle expansion modérée du secteur manufacturier français en octobre, le taux de croissance affichant en outre un niveau conforme à sa moyenne historique. La croissance du secteur manufacturier a en partie reposé sur une cinquième hausse mensuelle consécutive de la production, tendance que les répondants expliquent par l'atténuation des effets de la pandémie et le raffermissement de la demande qui en résulte.

