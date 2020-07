Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Trente milliards d'euros consacrés à la transition écologique Reuters • 26/07/2020 à 08:11









PARIS, 26 juillet (Reuters) - Trente milliards d'euros seront consacrés à la transition écologique, sur les 100 milliards du plan de relance de l'économie française qui sera présenté le 24 août par le gouvernement, déclare Bruno Le Maire au Journal du Dimanche. "Avec (la ministre de la Transition écologique) Barbara Pompili, nous proposons de consacrer 30 milliards d'euros sur les 100 milliards prévus aux investissements dans la transition écologique", précise le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. "Nous veillerons à ce que toutes les décisions de relance favorisent un nouveau modèle de croissance fondé sur la décarbonation, la sobriété énergétique et les innovations vertes. Le plan de relance sera un plan vert", assure-t-il. Dans son discours de politique générale prononcé devant l'Assemblée nationale le 15 juillet dernier, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé une somme de 20 milliards pour l'écologie. (Rédaction de Paris)

