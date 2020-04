Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Toubon dénonce l'accès aux supermarchés refusé à des enfants Reuters • 08/04/2020 à 12:10









PARIS, 8 avril (Reuters) - Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a dénoncé mercredi des cas de refus d'accès opposés à des enfants par des supermarchés invoquant l'épidémie de coronavirus, estimant que de tels comportements portaient atteinte aux droits des parents isolés et à l'"intérêt supérieur" de l'enfant. "Le Défenseur des droits a eu connaissance de situations dans lesquelles l'accès à des supermarchés a été refusé à des enfants", peut-on lire dans un communiqué. "Alors que de nombreuses familles sont monoparentales, ces refus ont pour effet soit de rendre impossible l'accès à des biens de première nécessité, soit de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en imposant qu'ils soient laissés seuls à la porte du magasin." Le refus d'accès des enfants aux magasins d'alimentation ne fait pas partie des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, rappelle Jacques Toubon. "Les magasins d'alimentation ne peuvent donc légalement interdire leur accès aux personnes accompagnées d'un ou de plusieurs enfants, ni demander à ces personnes de laisser leurs enfants à l'entrée du magasin, y compris au niveau des caisses ou à la garde d'un vigile." (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

