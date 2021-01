France : timide amélioration du climat des affaires en janvier

Dans le bâtiment, les entrepreneurs se disent plus optimistes qu'en décembre sur leurs propres perspectives, mais portent un jugement plus sombre sur leur activité récente.

(AOF) - En France, l'indice du climat des affaires a gagné un point en janvier pour s'établir à 92. Il reste donc nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100), commente l'Insee. Selon l'institut, cette très légère hausse est le reflet d'évolutions différentes suivant les secteurs d'activité, en lien avec l'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire. Le climat des affaires s'améliore dans l'industrie par rapport au mois dernier et dans le commerce de gros par rapport à novembre, tandis qu'il fluctue à peine dans les services et le commerce de détail.

