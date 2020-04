Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Tensions en banlieue parisienne pour la quatrième nuit consécutive Reuters • 22/04/2020 à 07:15









PARIS, 22 avril (Reuters) - Des incidents ont éclaté en banlieue parisienne dans la nuit de mardi à mercredi, pour la quatrième nuit consécutive alors que des règles strictes de confinement pour lutter contre le coronavirus attisent les tensions, ont rapporté plusieurs médias français. Les affrontements se sont déroulés à Villeneuve-La-Garenne, Nanterre et Clichy-la-Garenne, trois communes des Hauts-de-Seine. Les tensions ont débuté samedi après un accident avec un motocycliste impliquant une voiture de police à Villeneuve-la-Garenne. Le conducteur de la moto, qui ne portait pas de casque, a été grièvement blessé à la jambe après avoir heurté violemment la portière ouverte de la voiture de police. (Sudip Kar-Gupta, version française Camille Raynaud)

