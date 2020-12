France Télévisions accélère sa transformation technologique avec CAPGEMINI et Perfect Memory

(AOF) - France Télévisions a confié à Capgemini le développement de son département " Data et Intelligence Artificielle " reposant sur la solution DAM (Data Asset Management) de la start-up française Perfect Memory avec pour objectif de poursuivre la modernisation de ses outils de production et de diffusion des programmes TV.

Au sein de la direction des technologies, le département d'expertise " Data et Intelligence Artificielle " (DaIA) a été créé fin 2019 pour accompagner la modernisation des outils de production et de diffusion des programmes TV. France Télévisions a décidé de renforcer ce département pour mener davantage de projets et vient d'attribuer deux marchés publics en ce sens.

France Télévisions a choisi de s'en remettre à l'expertise de Capgemini pour le cadrage et la conduite de nouveaux projets en matière de Data et d'intelligence artificielle au service des métiers de France Télévisions. L'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle concernent, par exemple, la prédiction des audiences au-delà des outils de mesure traditionnels, ou l'élaboration d'outils d'aide à la décision au service des programmes et de l'information.

France Télévisions a de plus fait appel à la start-up Perfect Memory concernant le déploiement d'une plateforme d'ingénierie des connaissances, données et contenus destinés à être collectés et exploités par le groupe, tous ces outils d'assistance s'adressant principalement aux professionnels de l'information et de l'édition de programmes.

