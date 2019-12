France Télécom (ORANGE) et son ancien président condamnés pour " harcèlement moral "

(AOF) - Orange a pris acte du jugement rendu ce jour à son endroit et, comme annoncé, ne fera pas appel de cette décision. L'opérateur télécoms, anciennement France Télécom, a été condamné pour " harcèlement moral " institutionnalisé, de même que son ancien PDG, Didier Lombard, rapporte Reuters. L'affaire avait été déclenchée par une vague de suicides de salariés de France Télécom. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien-dirigeant à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende et Orange à 75 000 euros d'amende.