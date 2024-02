Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: taux de chômage stable au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT (Bureau international du travail) s'établit à 7,5% de la population active au dernier trimestre 2023, stable par rapport au troisième trimestre dont l'estimation est rehaussée de 0,1 point à 7,5%.



L'Insee, qui publie ces chiffres, souligne que le taux de chômage demeure ainsi supérieur de 0,4 point à son niveau de fin 2022, qui était le plus bas depuis 1982, mais nettement au-dessous de son pic de mi‑2015 (-3 points).



Le nombre de chômeurs a augmenté de 29.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. En revanche, le 'halo autour du chômage' (personnes inactives au sens du BIT mais souhaitant un emploi) a diminué de 88.000 à 1,9 million.





